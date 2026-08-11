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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç diziden ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi bomba ayrılık haberleri geliyor. Son olarak Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in ayrılığının ardından Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un da diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç diziden ayrılıyor

Yeni sezon öncesi Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in vedasının ardından yeni ayrılık haberleri geldi.

Kulislerden sızan bilgilere göre Show TV’nin Gold Film imzalı dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Nursema Ünal’a hayat veren Ceren Karakoç yeni sezonda dizide yer almayacak.

Kızılcık Şerbeti nin Nursema sı Ceren Karakoç diziden ayrılıyor 1

NESLİHAN YELDAN VE BARLAS KARTAL DA AYRILIYOR

Böylece dizinin ekibinde ilk sezondan sadece Evrim Alasya (Kıvılcım) ve Barış Kılıç (Ömer) kalmış olacak.

Kızılcık Şerbeti nin Nursema sı Ceren Karakoç diziden ayrılıyor 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilay karakterinin hikâyeye vedasının ardından annesini canlandıran değerli oyuncu Neslihan Yeldan ve Fethi karakterini canlandıran Barlas Kartal da fenomen diziye veda etti.

Ay sonunda sete çıkacak olan dizinin 18 Eylül Cuma günü sezonu açması planlıyor.

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Kızılcık Şerbeti
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