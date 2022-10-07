Bensu Soral'ın son hali sosyal medyada tartışma yarattı!

Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide Kubilay Aka ile başrolleri paylaşan Bensu Soral, bir süredir ekranlarda boy göstermiyordu. Bol bol dinlenen ve ablası Hande Soral'ın oğlu Ali ile teyzeliğin tadını çıkaran Soral, şimdilerde 'Tuzak' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sette yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

GÖREN TANIYAMADI

Bornozuyla kamera karşısına geçen Bensu Soral'ın yeni hali hayranlarını şoke etti. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldığı iddia edilen 31 yaşındaki Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımına; "Ay tanıyamadım", "Ne gerek vardı?", "Estetikle kendini mahvedenlerde bugün", "Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı", İnsan kendine bunu niye yapar ki?", "Doğal hali çok daha güzeldi" gibi yorumlar yapıldı. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.

