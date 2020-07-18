Benzema'dan Nusret göndermeli Erzurumspor kutlaması!

İspanya devi Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Erzurumlu ünlü restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'yi, Erzurumspor'un şampiyonluğundan ötürü kutladı.
Erzurumspor, sezonun son haftasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirip Süper Lig'e yükselmişti.
Benzema, instagram'dan yaptığı paylaşıma Nusret Gökçe'yi etiketleyerek, "Şampiyon" yazdı.
Benzema'nın paylaşımı;
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