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  4. Benzema'dan Nusret göndermeli Erzurumspor kutlaması!

Benzema'dan Nusret göndermeli Erzurumspor kutlaması!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.07.2020 22:17 | Son Güncelleme

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, ünlü restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'yi kutladı.

Benzema'dan Nusret göndermeli Erzurumspor kutlaması!

İspanya devi Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Erzurumlu ünlü restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'yi, Erzurumspor'un şampiyonluğundan ötürü kutladı.

Erzurumspor, sezonun son haftasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirip Süper Lig'e yükselmişti.

Benzema, instagram'dan yaptığı paylaşıma Nusret Gökçe'yi etiketleyerek, "Şampiyon" yazdı.

Benzema'nın paylaşımı;

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