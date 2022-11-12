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Benzema, Dünya Kupası'nda oynayacağına inanıyor

12.11.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı merak edilen Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, yaptığı açıklama ile Fransız taraftarların yüreğine su serpti.

Benzema, Dünya Kupası'nda oynayacağına inanıyor

Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, yaşadığı sakatlığın Dünya Kupası'nda oynamasına engel olmayacağını açıkladı.

Fransız yıldız, dün ülkesi Fransa'da tarihi bir gece yaşadı. Alt yapısından yetiştiği Lyon'dan 2009'da Real Madrid'e gitmek üzere ayrılan Benzema, Lyon taraftarlarına Ballon d'Or'unu sundu. Fransız ekibinin taraftarı ile ödülünü kutlayan yıldız golcü, binlerce Lyon taraftarının desteği ile karşılaştı.

YÜREKLERİ FERAHLATTI

Diğer yandan bu sezon Real Madrid ile düzenli olarak oynamasını engelleyen kas rahatsızlıklarından muzdarip olan Benzema, sakatlığının Dünya Kupası'nda oynamasını engelleyecek derecede ciddi olmadığını, 22 Kasım tarihine kadar fiziksel ve zihinsel olarak turnuvaya hazır olacağını kaydetti.

Lyon stadyumunda düzenlenen etkinliğin ardından Prime Video mikrofonlarına konuşan deneyimli forvet, "Biraz rahatsızlık duydum, ciddi bir şey değil. 22 Kasım'a kadar hala zaman var. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olacağım" dedi

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