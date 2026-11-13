Yine matematik hesabın kaldık! İşte A Milli Takım küme düştü mü? İşte ihtimaller...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki beşinci maçında Belçika’yı konuk etti. İzmir’de oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, grubu son sırada tamamlamayı garantiledi.
Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan milliler, karşılaşmanın 20. dakikasında Arda Güler’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak skor üstünlüğünü koruyamayan Türkiye, sahadan puansız ayrıldı. Böylece beş maç sonunda puanla tanışamayan milli takımın gruptan çıkma umutları da sona erdi.
UEFA’nın 2026/27 sezonunda uygulayacağı statüye göre A Ligi’nde gruplarını son sırada bitiren dört takımdan en kötü performansa sahip ikisi doğrudan B Ligi’ne düşecek. Diğer iki ekip ise ligde kalabilmek için play-off mücadelelerine çıkacak.
Türkiye, 1. Grup’u son sırada tamamlamayı garantilemesine rağmen doğrudan küme düşmesi henüz kesinleşmedi. Ay-yıldızlıların doğrudan düşmekten kurtulabilmesi için dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takım içerisinde yer alması gerekiyor. Millilerin play-off aşamasına kalması durumunda ise A Ligi’ndeki yerini koruyabilmek için bu engeli geçmesi gerekecek.
A Milli Futbol Takımı, gruptaki son sınavını 15 Kasım Pazar günü Fransa karşısında verecek. Deplasmanda oynanacak karşılaşmanın ardından Türkiye’nin kaderi netleşecek.
Millilerin doğrudan B Ligi’ne düşüp düşmeyeceğini belirleyecek süreçte Sırbistan, Çekya ve Norveç’in kalan maçlarından alacağı sonuçlar da büyük önem taşıyacak. Dört grubun sonuncuları arasındaki puan durumu, doğrudan düşecek iki takımı belirleyecek.
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