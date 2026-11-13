Yine matematik hesabın kaldık! İşte A Milli Takım küme düştü mü? İşte ihtimaller...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki beşinci maçında Belçika’yı konuk etti. İzmir’de oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, grubu son sırada tamamlamayı garantiledi.

Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan milliler, karşılaşmanın 20. dakikasında Arda Güler’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak skor üstünlüğünü koruyamayan Türkiye, sahadan puansız ayrıldı. Böylece beş maç sonunda puanla tanışamayan milli takımın gruptan çıkma umutları da sona erdi.

DOĞRUDAN DÜŞME TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

UEFA’nın 2026/27 sezonunda uygulayacağı statüye göre A Ligi’nde gruplarını son sırada bitiren dört takımdan en kötü performansa sahip ikisi doğrudan B Ligi’ne düşecek. Diğer iki ekip ise ligde kalabilmek için play-off mücadelelerine çıkacak.

Türkiye, 1. Grup’u son sırada tamamlamayı garantilemesine rağmen doğrudan küme düşmesi henüz kesinleşmedi. Ay-yıldızlıların doğrudan düşmekten kurtulabilmesi için dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takım içerisinde yer alması gerekiyor. Millilerin play-off aşamasına kalması durumunda ise A Ligi’ndeki yerini koruyabilmek için bu engeli geçmesi gerekecek.

SON MAÇ FRANSA

A Milli Futbol Takımı, gruptaki son sınavını 15 Kasım Pazar günü Fransa karşısında verecek. Deplasmanda oynanacak karşılaşmanın ardından Türkiye’nin kaderi netleşecek.

Millilerin doğrudan B Ligi’ne düşüp düşmeyeceğini belirleyecek süreçte Sırbistan, Çekya ve Norveç’in kalan maçlarından alacağı sonuçlar da büyük önem taşıyacak. Dört grubun sonuncuları arasındaki puan durumu, doğrudan düşecek iki takımı belirleyecek.