YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bera Alanya Otel, 30 milyon liralık yeni aile havuzunu hizmete aldı

Bera Alanya Otel, 30 milyon liralık yeni aile havuzunu hizmete aldı

30.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bera Alanya Otel, 30 milyon liralık yeni aile havuzunu hizmete aldı

İSTANBUL (AA) - Antalya bölgesinin turizm tesislerinden Bera Alanya Otel, 15 Haziran'da 5 bin metrekarelik ortak kullanım aile havuzunu müşterilerinin hizmetine sundu.

Otelden yapılan açıklamaya göre, Bera Holding şirketlerinden olan ve görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, turkuaz rengi denizi, muhteşem manzarası ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışıyla hizmet veren Bera Alanya Otel, 15 Haziran itibarıyla yeni yatırımı ile müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bera Alanya Otel, 8 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesi müşterilerine özel fırsat ve imkanlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, şunları kaydetti:

"Otelimiz, kadın-erkek havuzlarının ayrı olduğu ve kadın müşterilerimizin ayrıcalıklı hizmet aldığı önemli bir buluşma noktasıdır. 15 Haziran'da hizmet vermeye başlayan 30 milyon TL'lik yeni yatırımımız ile ailecek vakit geçirmek isteyen müşterilerimize ilave alternatif sunmaktayız. 5 bin metrekarelik ortak kullanım aile havuzumuz, büyük aqularımızın yanında, çocukların da eğlenebilecekleri yeni dinlenme alanları içermektedir. Yeni havuzumuzda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek snack kafe, çocuklar için tasarlanmış eğlenceli aqualar, yarı olimpik aile yüzme havuzu, yenilenen mini club'un yanı sıra 7 adet kaydırağın tamamını aqua parklarımızın bünyesinde hizmete sunuyoruz."

- Bayram Tatili Kampanyası

Cengiz, Bera Alanya olarak başlattıkları Bayram Tatili Kampanyası'yla misafirlere özel fırsatlar sunduklarını belirterek, "Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Müşterilerimizin hassasiyetlerine özel imkanlar ile alkolsüz aile tesisi olarak hizmet veren otelimizde hayallerdeki tatil için misafirlerimizi Kurban Bayramı tatilinde de otelimize bekliyoruz. Kurban Bayramı tatili süresince otelimizde özel eğlence, aktivite ve konserlerimiz olacak. Konser programlarımız çerçevesinde Türkiye'nin sevilen ses sanatçıları Sevcan Orhan, Cüneyt Güzel ve Bedirhan Gökçe otelimizde sahne alacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden olduEsenler'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüDüzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladıSamsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Temmuz Eczanesi
Avcilar
Seher Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.