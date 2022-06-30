Bera Alanya Otel, 30 milyon liralık yeni aile havuzunu hizmete aldı

İSTANBUL (AA) - Antalya bölgesinin turizm tesislerinden Bera Alanya Otel, 15 Haziran'da 5 bin metrekarelik ortak kullanım aile havuzunu müşterilerinin hizmetine sundu.

Otelden yapılan açıklamaya göre, Bera Holding şirketlerinden olan ve görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, turkuaz rengi denizi, muhteşem manzarası ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışıyla hizmet veren Bera Alanya Otel, 15 Haziran itibarıyla yeni yatırımı ile müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bera Alanya Otel, 8 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesi müşterilerine özel fırsat ve imkanlar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, şunları kaydetti:

"Otelimiz, kadın-erkek havuzlarının ayrı olduğu ve kadın müşterilerimizin ayrıcalıklı hizmet aldığı önemli bir buluşma noktasıdır. 15 Haziran'da hizmet vermeye başlayan 30 milyon TL'lik yeni yatırımımız ile ailecek vakit geçirmek isteyen müşterilerimize ilave alternatif sunmaktayız. 5 bin metrekarelik ortak kullanım aile havuzumuz, büyük aqularımızın yanında, çocukların da eğlenebilecekleri yeni dinlenme alanları içermektedir. Yeni havuzumuzda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek snack kafe, çocuklar için tasarlanmış eğlenceli aqualar, yarı olimpik aile yüzme havuzu, yenilenen mini club'un yanı sıra 7 adet kaydırağın tamamını aqua parklarımızın bünyesinde hizmete sunuyoruz."

- Bayram Tatili Kampanyası

Cengiz, Bera Alanya olarak başlattıkları Bayram Tatili Kampanyası'yla misafirlere özel fırsatlar sunduklarını belirterek, "Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Müşterilerimizin hassasiyetlerine özel imkanlar ile alkolsüz aile tesisi olarak hizmet veren otelimizde hayallerdeki tatil için misafirlerimizi Kurban Bayramı tatilinde de otelimize bekliyoruz. Kurban Bayramı tatili süresince otelimizde özel eğlence, aktivite ve konserlerimiz olacak. Konser programlarımız çerçevesinde Türkiye'nin sevilen ses sanatçıları Sevcan Orhan, Cüneyt Güzel ve Bedirhan Gökçe otelimizde sahne alacak." ifadelerini kullandı.

