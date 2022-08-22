Bera Holding'ten ilk yarı yılda yüzde 316'lık vergi öncesi kar artışı

İSTANBUL (AA) - BERA Holding'in vergi öncesi karı, ilk 6 aylık dönemde yüzde 316,29 artarak 989 milyon 625 bin 268 lira düzeyinde gerçekleşti.

BERA Holding 2022 yılı ikinci çeyrek faaliyet dönemi finansal sonuçları ve karlılık oranlarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, holdingin satış hasılatı, ilk 6 aylık dönemde geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 116,46'lık artışla 3 milyar 796 milyon 630 bin 46 liraya çıkarken, dönem vergi öncesi karı da yüzde 316,29 yükselişle 989 milyon 625 bin 268 lira oldu.

Açıklamada "Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Haziran 2022 tarihinde başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Genel kurulda alınan kar dağıtım karar gereği ortaklarımıza nominal pay bedeli üzerinden toplam 34 milyon 160 bin lira tutarında yüzde 10 kar payı dağıtımı işlemi tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 salgının 2022 yılından itibaren etkisini yitirmekle birlikte, bu süreçte meydana gelen üretim açıklarının küresel anlamda fiyatların artmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda ve enerji fiyatlarında artışlara ve belirsizliklere yol açan Rusya-Ukrayna savaşı ekonominin yeni riskleri olarak kendini göstermiştir. Grubumuz bu süreçte meydana gelen finansal sıkışıklığı zamanında aldığı uygun kararlar ile hasarsız geçirmiştir. Bir kısım yatırım amaçlı gayrimenkulleri satılarak nakit girişi sağlanırken, sunulan düşük maliyetli yatırım kredilerinden de faydalanarak sağlıklı bir finans yönetimi gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında başlatılan, 2021 ve 2022 yıllarında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile finansman maliyeti, kur farkıyla birlikte dikkate alındığında yaklaşık olarak 3 milyon lira gibi tutarla minimal düzeyde tutulmuş, toplam kredi yükünde dikkate değer bir artış yaşanmamıştır."

Açıklamada grup şirketlerine ilişkin olarak ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Grup şirketlerinden Konya Kağıt AŞ, Muratlı Karton AŞ ve Kompen AŞ, 2021 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alma başarısı göstermiştir.

Düzce ili Cumayeri ilçesinde rulman üretimi ve ticareti faaliyetinde bulunan Anadolu Rulman AŞ yakaladığı büyüme ivmesini daha da artırabilmek amacıyla, üretim üssünü Konya’ya taşımış ve mayıs ayı itibarıyla yeni modern üretim tesisinde imalata başlamıştır.

26 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayan ülkemizin önemli oranda 1. Hamur kâğıt üreticilerinden ve grubumuzun büyük şirketlerinden Konya Kâğıt Sanayi ve Ticaret AŞ payları, yatırımcıların teveccühleri sonucu 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'a alınmıştır.

Grup şirketlerimizden MPG AŞ’nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021 tarihinde imzaladığı 38 milyon 500 bin avro tutarındaki '8*8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi Sözleşmesi' kapsamındaki araçların imalatı takvimine uygun olarak devam etmektedir.

Yapılan tadilatlarla yenilenen yüzü ile sezonu açarak misafir kabulüne başlayan grup şirketlerimizden Bera Turizm AŞ’nin Alanya’da bulunan beş yıldızlı sahil oteli ciddi bir teveccühle karşılaşarak yüksek doluluk oranı ile hizmet vermeye devam etmektedir."

