YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Beraber kavga ettiği arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürmüş

Beraber kavga ettiği arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürmüş

28.09.2023 10:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin silahla başından vurulduğu, çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldüğü kavganın ardından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Beraber kavga ettiği arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürmüş

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlının kavgaya beraber gittiği arkadaşını yanlışlıkla başından vurduğu öğrenildi.

Olay, 24 Eylül günü Serdar Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden küfürleşen şahıslar sokak üzerinde tekrar bir araya geldi. Yaşanan tartışma, kısa süre içinde çekiç, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada başından kurşunla yaralanan Halil Eser hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Emre A., Yavuz A. ve Yusuf Ç. tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartı ile, 3 ise serbest bırakıldı.

Emre A.’nın kavgaya beraber gittiği arkadaşı Halil Eser’i silahından çıkan kurşunla yanlışlıkla başından vurduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş’ta 150 arı kovanı yandıKahramanmaraş’ta 150 arı kovanı yandı
Bursa’da ‘huzur’ uygulaması aralıksız devam ediyorBursa’da ‘huzur’ uygulaması aralıksız devam ediyor
Pendik'te bariyere çarpan tır askıda kaldıPendik'te bariyere çarpan tır askıda kaldı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:17
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Duygu eczanesi
Izmit
İrem eczanesi
Darica
Nergis eczanesi
Izmit
Bayramoğlu eczanesi
Darica
Yaren eczanesi
Korfez
Gebeş eczanesi
Kandira
Umut eczanesi
Derince
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.