Berat Ayberk Özdemir: Avrupa'da oynamaya hazırım

Başkent ekibinin gelecek vadeden futbolcusu Berat Ayberk Özdemir, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın Avrupa'dan talibinin bulunduğunu açıkladığı Berat Ayberk, "Küçük düşünmüyorum. Avrupa'da oynamayı isterim. Kulüp başkanımız Murat Cavcav nasıl karar verirse o yönde ilerleriz." dedi.

Berat Ayberk, "Avrupa'da şu an oynamaya hazır mısın?" sorusuna "Tabii ki hazırım, biz altyapıdan beri o hayal ve hedefle büyüyoruz. (Avrupa'da oynamaya) Hazır olduğumu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Barcelona'dan Sergio Busquets'i örnek aldığını dile getiren genç oyuncu, "Ben tipik 6 numaralara bakıyorum. Tabii ki 8 numara özelliğimi geliştirmem gerektiğini de düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan oda arkadaşı Yıldırım Mert Çetin'in karakterli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Berat Ayberk, "Mert, Gençlerbirliği altyapısının kültürüyle büyümüş bir kardeşimiz. Roma'da kendisini, Gençlerbirliği ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. İnşallah daha güzel yerlere gelir." diye konuştu.