YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Berat Ayberk Özdemir'den Gençlerbirliği'ne veda mesajı

Berat Ayberk Özdemir'den Gençlerbirliği'ne veda mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 05.01.2021 22:59 | Son Güncelleme

Berat Ayberk Özdemir'den Gençlerbirliği'ne veda mesajı

Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir, veda mesajı yayımladı.

Berat, Gençlerbirliği'nin internet sitesinde yer alan veda mesajında, "Gençlerbirliği altyapısına girdiğimde hayalim, önümdeki tel örgüleri aşıp taraftarı olduğum kulübün A takımında forma giymekti. Çok çalıştım, çabaladım ve kırmızı-siyah çubukluyu giymek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinde "rüya" gibi maçlar yaşadığını belirten Berat, şöyle devam etti:

"Hayallerini kurduğum yerde, hayallerini kurduğum forma ile mücadelemi verdim ve elimden geleni yaptım, terimin son damlasına kadar formam içim savaştım. Profesyonel hayatta ayrılıklar da var. Şairin dediği 'Ayrılıklar da sevdaya dahil…' Gençlerbirliği'nin başarısı adına elimden geleni yapmanın gönül rahatlığıyla yuvamdan ayrılıyorum."

Gençlerbirliği kültürünün kendisine centilmenliği, temiz futbolu, güzel mücadeleyi öğrettiğinin altını çizen Berat, "Şimdi bunları Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde, mazisiyle, tarihiyle Anadolu'da bir isyanı başlatan Trabzonspor'da sahaya yansıtacağım. Taş Mektep'te bir isyanla kurulan Gençlerbirliği'nden, ülkedeki futbol düzenine isyanla şampiyonluklar kazanan Trabzonspor'a gidiyorum. Beni bilenler bilir ki Trabzonspor forması üzerimdeyken de yine terimin son damlasına kadar mücadele edecek, bana yakışanı yapacağım. Gençlerbirliği altyapısını gururla temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Berat, "Telleri aşan çocuk" imzasıyla yayımladığı mesajını, "Benim yerim burada, yuvamda farklı biliyorum… Ama Gençlerbirliği'nin bendeki yeri de her zaman çok farklı olacak, bunu da Gençlerbirliği camiasının bilmesini istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun…" ifadeleriyle tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Vatan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.