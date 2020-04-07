Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

SAKARYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Sakarya'da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Öte yandan vatandaşlar, salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.

- Düzce

Düzce'de vatandaşlar yatsı namazı sonrası cami hoparlöründen edilen dua için ellerini semaya açtı. Camiye gidemeyen vatandaşlar evlerinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, cep telefonu ile görüntülü arama yaparak imam hatip eşliğinde Yasin Suresi okudu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Birçok vatandaş gibi Nazmiye Akıllı da Berat Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı.