YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

DÜZCE HABERLERİ  | 07.04.2020 22:05 | Son Güncelleme

Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

SAKARYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Sakarya'da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Öte yandan vatandaşlar, salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.

- Düzce

Düzce'de vatandaşlar yatsı namazı sonrası cami hoparlöründen edilen dua için ellerini semaya açtı. Camiye gidemeyen vatandaşlar evlerinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, cep telefonu ile görüntülü arama yaparak imam hatip eşliğinde Yasin Suresi okudu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Birçok vatandaş gibi Nazmiye Akıllı da Berat Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı.

Nazmiye Akıllı, AA muhabirine, camiye gidemediği için dua ve ibadetini evinde gerçekleştirdiğini belirterek koronavirüsün bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için dua ettiğini dile getirdi.

- Kocaeli

Kocaeli'deki taksiciler, Berat Kandili'nde ellerini semaya sağlıklı bir hayat niyazıyla açtı.

İzmit ilçesindeki taksiciler, iş yerlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, yatsı ezanının ardından yapılan duaya eşlik etti.

Berat Kandili'ni iş yerinde taksisinin başında dua ederek geçiren Resul Sancaktutan, AA muhabirine, herkesin kandilini kutladığını dile getirerek bu mübarek gecede işinin başında olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle işlerinin olmadığını ancak vatandaşa hizmet için duraklarında beklediklerini ifade eden Sancaktutan, "Bir an önce bu salgından kurtulmak için, tüm dünyadaki insanlar ve hastalar için dua ettik. Mevla'm bu gecenin yüzü suyu hürmetine salgın nedeniyle hastalananlara şifa verir." dedi.

- Karabük

Karabük'te evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması için dua etti.

Yatsı ezanından sonra okunan duanın ardından vatandaşlar ellerini semaya açtı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/
Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili Düzce Karabük Kocaeli koronavirüs Sakarya Zonguldak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Çocuk doktoru görevine başladı

Çocuk doktoru görevine başladı

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı

Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı

Düzce Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Düzce Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Emirgan Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı

Düzce Tarım ve Orman Müdürü ataması yapıldı

Tek tek kontrol ettiler

Tek tek kontrol ettiler

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de yatırımcıya tam destek

Düzce’de yatırımcıya tam destek

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.