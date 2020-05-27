Berber randevuları artık "online" alınabilecek

ONUR ORHAN - Sakarya'da bir girişimci tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan internet sitesindeki online sistemle kuaför ve berber randevuları sanal ortama taşındı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başladı. Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğünde görevli girişimci Aykut Çegen de İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası online randevu ile müşterilerini kabul eden berberlerin iş yükünü azaltmak, teması en aza indirmek, kağıt israfının önüne geçmek ve berberde ya da müşteride Kovid-19 çıkması durumunda randevu geçmişinden tüm bilgilerin eksiksiz bulunmasını sağlamak amacıyla online randevu sistemi kurdu. İnternet sitesindeki yazılım sayesinde randevuları sistematik bir şekilde oluşturan berberler, iş yerlerinde herhangi bir karışıklık ve yığılma yaşamıyor. - "Berberin kağıtla temasını ortadan kaldırıyor"

Girişimci Aykut Çegen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli yazılımla oluşturulan "berberburada.com" sitesindeki uygulamanın berberlerin kağıtla temasını ortadan kaldırdığını anlattı. Bu sistem sayesinde başvuruların online kabul edildiğini aktaran Çegen, "Olası olumsuz durumlarda ise o vakadan sonraki müşterilerin randevularını, iletişim bilgilerini İl Sağlık Müdürlüğü sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilecek. Projeye Sakarya'dan başladık ancak sistem tüm Türkiye'de kullanılabilecek. Berberlerin 7/24 randevu alabilecekleri bir platform oluşturduk." diye konuştu. Çegen, sistem sayesinde müşteriye randevu hatırlatma mesajı da gönderdiklerini aktararak, "Böylece randevuların unutulması durumunda müşteri bilgi sahibi olacak. Bunun dışında berberlerimizin rahat kullanım sağlayabilmeleri için Android ve iOS uygulamalarını da yazıyoruz. Yaklaşık 15 gün içinde sanal marketlerde yer alacak. Sistemimizin en belirgin özelliklerinden biri de şudur; kişi berberden randevu almaya gittiğinde berber randevusunu bulamazsa sistem o mahalledeki diğer berberleri listeleyerek randevu almasını sağlayabilecek." dedi.