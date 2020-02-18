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Berber ve kuaförlere ’hijyen’ semineri

SAMSUN HABERLERİ  | 18.02.2020 20:24 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde faaliyet gösteren kuaför, berber ve güzellik salonu çalışanlarına yönelik bulaşıcı hastalıklar ve hijyen ile ilgili seminer verildi.Seminer, Esnaf ve Sanatkâr Odası Konferans Salonunda yapıldı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde faaliyet gösteren kuaför, berber ve güzellik salonu çalışanlarına yönelik bulaşıcı hastalıklar ve hijyen ile ilgili seminer verildi.
Seminer, Esnaf ve Sanatkâr Odası Konferans Salonunda yapıldı. Alaçam Toplum Sağlığı ile Esnaf ve Sanatkâr Odası iş birliğinde düzenlenen seminer Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Ertan Baş tarafından verildi.
Dr. Ertan Baş, hepatit B’nin bulaşıcılığının hepatit C’den 10 kat, AIDS’ten 100 kat fazla olduğunu ifade ederek, bu hastalığın kan yoluyla bulaşan hastalıklar arasında en bulaşıcısı olduğunu söyledi. Dünyada 2 milyar kişinin bu hastalıkla karşılaştığını, yaklaşık 350 milyon kişinin virüsü taşıdığını dile getiren Baş, "Ülkemizde her 3 kişiden biri bu hastalıkla karşılaşıyor. Sigaradan sonra ikinci önemli kanser nedenidir. Kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, kuaför, berber ve güzellik salonlarında çalışanlar kişisel hijyenlerine, çalışma aletlerinin dekontaminasyonuna, dezenfeksiyon ve sterilizasyonuna ve çalışma ortamının temizliğine gereken önemi vermedikleri takdirde müşteri ve kendilerine hastalık bulaştırmaları kaçınılmaz. Kuaför hizmeti veren kişiler iş kıyafetleri ile hizmet vermeli. Hizmet vermeden önce ve verdikten sonra her alanına ulaşılacak şekilde hijyenik yöntem ile eller yıkanmalı. Hizmet veren kişinin el ve tırnakları her zaman bakımlı olmalı, yakın hizmet verildiği için ağız kokusu ve vücut kokusu konusunda dikkatli olunmalıdır" dedi.
Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz da bir konuşma yaptı.
Seminer sonrası bayan kuaför, erkek berber ve güzellik salonlarını işleten ve çalışanlara katılım belgeleri Dr. Ertan Baş ve Vedat Özyılmaz tarafından takdim edildi.

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