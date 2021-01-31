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Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor maçının ardından

31.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "(Rakibin gol atmasına izin vermeleri) Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldık" - Yılport Samsunpor Yardımcı Antrenörü Aziz Gökhan Geylani: "Bize göre bu maçın tekrar oynanması gerekiyor. Kural hatası var"

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın son anlarında aldıkları 'fair play' kararı için "Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldık." dedi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, Yılport Samsunspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirtti.

Maça istedikleri gibi başladıklarını aktaran Uçar, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk. İlk yarıda biraz daha önde basarak rakibi hata yapmaya zorladık. Bireysel hatadan yediğimiz golün ardından psikolojik olarak biraz dağılmalar yaşadık. İlk yarı zor da olsa bu şekilde devam ettik. İkinci yarının bazı bölümlerinde taktiksel anlamda daha doğru şeyler yaptık. Pozisyonlar da verdik. Ancak gol de bulduk. Netice itibarıyla 1 puanla haftayı kapattık. Aldığımız 1 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Uçar, karşılaşmanın son dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonla ilgili, şunları kaydetti:

"Tam atağa çıkarken bize yapıldığını düşündüğümüz faul pozisyonunun sonrası hakem oyunu durdurdu. Topun rakipte mi bizde mi olduğunu açıkçası o sıra bilmiyorum. Hakem hava atışıyla oyunu başlattı. Kurala göre oyuncumun davranışının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Samsunsporlu oyuncunun gereğinden fazla beklediğini düşünüyorum. Fakat atılan golde rakip oyuncular durdu ve kaleci ufak bir tepki verdi. Sonrasında gol oldu. Bu açıkçası takım olarak herkesin sevinmediği bir goldü. Kazanmak için her şey mübah değildir. Oyuncularımı yanıma çağırdım. (Rakibin gol atmasına izin vermeleri) Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldık. Sonrasında maç berabere bitti. Oyuncularım ve kendi adıma bu olayın bu şekilde yorumlanması daha doğru."

- Geylani: "Kural hatası var"

Yılport Samsunspor Yardımcı Antrenörü Aziz Gökhan Geylani, maçın hakeminin kararlarını eleştirdi ve karşılaşmada kural hatası yapıldığını savundu.

Maçın taktik ve teknik kısmıyla ilgili konuşmayan Geylani, "Maçla ilgili konuşmak isterdim ama... Bize göre bu maçın tekrar oynanması gerekiyor. Kural hatası var. Eğer top hakem atışının ardından iki oyuncuya değmediyse rakip kaleye gol olursa kale vuruşuyla, diğer kaleye gol olursa köşe vuruşuyla başlıyor. Bizim bildiğimiz bu. Bu yüzden maçla ilgili bir şeyler söylemeye gerek yok." diye konuştu.

Aziz Gökhan Geylani, karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş'i sert bir dille eleştirerek, "Tiyatro ve sinemada hep bir başrol oyuncuları vardır. Diğer oyuncular başrolden rol çalmazlar. Bu müsabakada hakem arkadaşımız yaptığı hatalar ve kural hatasıyla da bugün rolü üstlenmeye çalıştı. Böyle olunca tablo hoş olmadı. Maçın tekrar oynanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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