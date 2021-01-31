Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın son anlarında aldıkları 'fair play' kararı için "Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldık." dedi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, Yılport Samsunspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirtti.

Maça istedikleri gibi başladıklarını aktaran Uçar, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk. İlk yarıda biraz daha önde basarak rakibi hata yapmaya zorladık. Bireysel hatadan yediğimiz golün ardından psikolojik olarak biraz dağılmalar yaşadık. İlk yarı zor da olsa bu şekilde devam ettik. İkinci yarının bazı bölümlerinde taktiksel anlamda daha doğru şeyler yaptık. Pozisyonlar da verdik. Ancak gol de bulduk. Netice itibarıyla 1 puanla haftayı kapattık. Aldığımız 1 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Uçar, karşılaşmanın son dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonla ilgili, şunları kaydetti: