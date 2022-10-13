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Bereket Sigorta’da üst düzey iki atama

13.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta’da üst düzey iki atama

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta’da gerçekleştirilen üst düzey atamalar ile Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Gökmen, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Nevzat Şen getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bereket Sigorta’da 5 yıldır Tarımsal Portföy Grup Müdürü görevini yürüten Mustafa Gökmen, şirketin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanırken, 4 yıldır Bereket Sigorta’da Finans Müdürü olarak çalışan Nevzat Şen ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Üniversite eğitimini ODTÜ İstatistik Bölümü'nde tamamlayan Mustafa Gökmen, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünde tamamladı. Kariyerinde 1996 yılından itibaren ulusal kanallarda reklam, pazarlama ve izleyici ölçümleri alanlarında yöneticilik yaptı, 2008 yılında TMSF bünyesinde yöneticilik yapan Gökmen, sigorta sektöründe çalışmaya 2012 yılında Ziraat Sigorta ile başladı.

Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Nevzat Şen ise 20 yıllık sektör kariyerine Güven Sigorta’da acenteler ve tahsilat bölümünde başladı. Groupama Sigorta’da kariyer hayatına devam eden Şen, Ziraat Sigorta’da Mali İşlerden Sorumlu Yönetici olarak çalıştı.

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