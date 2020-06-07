YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Beren Bebek Çocuk Akademisi hizmet vermeye başladı

Beren Bebek Çocuk Akademisi hizmet vermeye başladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ancak yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapanan Beren Bebek Çocuk Akademisi normalleşme sürecinde atılan adımlar doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başladı.Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ülkedeki tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi de geçici süreliğine kapatılmıştı.

Ergene Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ancak yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapanan Beren Bebek Çocuk Akademisi normalleşme sürecinde atılan adımlar doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başladı.
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ülkedeki tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi de geçici süreliğine kapatılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık iki buçuk aydır kapalı olan Ergene Belediyesi’nin eğitim yuvası yeniden açıldı. Faaliyete girmeden önce her köşesi dezenfekte edilip hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan Beren Bebek Çocuk Akademisi eskisi gibi yine çocuk sesleriyle şenlendi.
Normalleşme sürecinin ikinci döneminde hizmete açılan Beren Bebek Çocuk Akademisi’nde çocukların sınırlı sınıf mevcutları ile sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitim aldığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Görevli öğretmenlerimiz önlük ve siperli maske takarak çalışıyor. Çocuklarımızın ateşleri 4 saat arayla ölçülüp kayıt ediliyor. Tüm personelimiz ve öğrencilerimiz sıklıkla ellerini yıkıyor. Öğrencilerimizin iç mekan ayakkabıları öğretmenlerimiz tarafından her gün sterilize edilirken mesai bitimi ekiplerimiz tarafından eğitim yuvamız detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte ediliyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
İlker Eczanesi
Corlu
Gürkan Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Yazıcıoğlu Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

Kadın Sığınma Evi Tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.