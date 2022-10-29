Beren Saat müjdeyi verdi! Hayranları merakla bekliyordu

Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, Rıfat Baltaoğlu'nun sergi açılışına katıldı. Kenan Doğulu "Kendisi ofisine Atatürk portresi asmak istiyordu. Onun için çizmeye başladı. Biz de ona 'bunları çoğalt bize de çiz' dedik ve böyle bir sergi oluşturdu" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Beren Saat, kendisine bir albüm hazırlığı içinde olduklarını söylemişti. Albüm soruları üzerine konuşan oyuncu, "Kenan'ın konser takvimi biraz rahatlıyor. Biz de New York'ta filmimizin çekimlerini bitirdik. Albüm için az kaldı diyebilirim ancak tam tarih veremiyorum" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

"ÇOK TATLI BİR FİLM OLUYOR"

Uzun bir aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile tekrardan başrolü paylaşacağı bir projeye dahil olan Saat, "Çekimlerimizi tamamladık. Çok tatlı bir film oluyor. Uzun zamandır oynadığım karakterlerde hiç bu kadar keyif almamıştım" diyerek çok güzel bir proje olacağının müjdesini verdi.



Beren Saat, "Kıvanç Tatlıtuğ ile Aşk-ı Memnu dizisinin ardından tekrardan bir araya gelmek nasıl bir duyguydu?" sorusuna "Bunları sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

