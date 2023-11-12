Beren Saat şeffaf detayları olan derin dekolteli tarzıyla olay oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve İstanbul İçin Son Çağrı ile yakın zamanda ekranlara geri dönecek olan Beren Saat, Vogue Film dergisi için hazırlandı. Derginin kapak güzeli olan oyuncu tarzıyla hayranlarını mest etti.

Kapak için derin göğüs dekolteli ve şeffaf detaylara sahip bir elbise tercih eden Beren Saat sosyal medyayı da salladı.

Yıllara meydan okuyan güzel oyuncuyu görenler "Bihter gibi ateşli görünüyor", "Bu nasıl güzellik", "Resmen yıllanmış şarap gibi", "Kadın istediğinde seksi oluyor", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Son zamanların en çok konuşulan ve merakla beklenen filmi "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde yer alan Beren Saat'e başrolde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşlik etmesi oyuncunun hayranlarını heyecanlandırmıştı.







