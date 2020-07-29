Beren Saat'ten aşk paylaşımı!

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolandığı yazılıp çizilen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu iddiaları adeta doğrulayan Beren Saat, karantina dönemini olumlu bir şekilde geçirmiş ve mutlu haberi de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Evliliklerine ikinci bir şans veren çiftten Beren Saat, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı ve her şeyin yolunda gittiği mesajını verdi.

Çift 29 Temmuz 2014’te Los Angeles’ta evlenmişti.

