MAGAZİN

Beren Saat’ten kafa karıştıran ‘Kanat’ paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu ile evli olan ve evliliğinde problem olduğu iddia edilen Beren Saat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Beren Saat’ten kafa karıştıran ‘Kanat’ paylaşımı

Her şey Beren Saat’in doğum gününde yaptığı paylaşım ile başladı. Eski sevgilisini ön planda tuttuğu ve hayatında bir şeylerin ters gittiğini söylediği bu paylaşım sonrasında Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinin sallantıda olduğu ve ikilinin boşanacağı haberleri yazılıp çizilmeye başlandı.

İkilinin konuyla ilgili açıklama yapmaması ve geride bıraktığımız günlerde ikilinin evlerini ayırdığı yönündeki haberler konuyu farklı bir boyuta taşıdı.

BEREN SAAT’TEN KANATLAR

Bu gelişmeler sonrasında oyuncu Beren Saat’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar daha yakından takip edilmeye başlandı. Saat’in duygusal halini ortaya çıkardığı düşünülen ve takipçileri tarafından bu şekilde yorumlanan paylaşımlardan sonuncusu geride bıraktığımız gün geldi. Boyalı bir elin üzerine yapışmış tüylerin görüldüğü kareyi Beren Saat ‘Kanat’ notuyla paylaştı.

Saat’in bu paylaşımı takipçilerinin kafasını bir hayli karıştırırken kanat göndermesinin bir çeşit özgürlük isteği içerdiği yorumları yapıldı.

beren-saat

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Beren Saat kanat instagram

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