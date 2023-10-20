Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi İstanbul İçin son Çağrı'nın fragmanı yayınlandı! Sosyal medya sallandı

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ Aşk-ı Memnu'nun ardından tam 14 yıl sonra ilk kez aynı projede rol alıyor. Neflix'te yayınlanacak olan İstanbul İçin Son Çağrı filminin fragmanı yayınlandı. Frafmanın yayınlanmasıyla birlikte başrol oynayan ikili, gündem oldu.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

24 Kasım'da yayına girecek olan yapımın ilk görüntüleri büyük beğeni topladı. Aşk-ı Memnu hayranları ise sosyal medyayı adeta salladı.



Kısa süreli bir ön gösterimi yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı filmi, kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

'BU AN İÇİN 14 YIL BEKLEDİK'

Aşk-ı Memnu dizisine Bihter ve Behlül'ü canlandıran ikili tam 14 yıl sonra yeniden aynı projede yer alıyor.

Beren saat ekranalrdan uzak kalmayı tercih ederken Kıvanç Tatlıtuğ Show TV'de yayınlanan Aile dizisinde Aslan Soykan karakterine hayat veriyor.

Fragmanın yayınlanmasının ardından kullanıcılar 'Hasret bitiyor', 'Biz bu an için 14 yıl bekledik', 'Bu hasret bize reva mı', '14 yıl sonra yine Bihter ve Behlül mü?' gibi yorumlarda bulundular.







