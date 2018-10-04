MAGAZİN

Beren Saat'ten arı paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle arıların önemine değinen bir paylaşımda bulundu.

Beren Saat'ten arı paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve hayvan sever kimliğini de her fırsatta gözler önüne seren oyuncu Beren Saat, bu defa 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için bir paylaşımda bulundu. Arıların hayatımızdaki önemine değinen bir paylaşımda bulunan Saat görüntüler de kullandığı iletisinde şu ifadelere yer verdi: “Soframıza gelen gıdaların 3’te 1’ini arılara borçluyuz. Arılar tehdit altında! En büyük riski arılara zarar veren pestisitler oluşturuyor. Sen de kampanyaya katıl, Avrupa Birliği’nde yasaklanan tarım ilaçları Türkiye’de de yasaklansın!”

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat arı greenpeace

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