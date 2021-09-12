MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler garip sansüre yanıt verdi: Televizyonda öpüşme görünce...

Berfu Yenenler garip sansüre yanıt verdi: Televizyonda öpüşme görünce...

12.09.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler gündemden düşmüyor. Berfu Yenenler kendisine gelen eleştirilere ise sessiz kalmıyor. Ünlü isim son olarak "Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke" yanıtıyla dikkat çekti.

Berfu Yenenler garip sansüre yanıt verdi: Televizyonda öpüşme görünce...

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'le birlikte sunduğu Miss Turkey yarışmasında, "Kendimi ne zaman sana bıraksam bizim çocuğumuz oluyor" gafını ti'ye aldı. Gelen eleştirilere de cevap veren Yenenler, "Duyduğuma göre çocukları leylekler getiriyormuş. Biraz da ağlayıp günlüğüne yazanları burada görelim bakalım" diye yazdı.

Yeni Akit'in de hedefi haline Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Akit'e seslendi.

Berfu Yenenleri hedef gösteren Yeni Akit gazetesi "Rezillik" diye nitelendirdiği diyalogla ilgili olarak "Berfu Yenenler'in yanıtı ahlak, ar damarı, mahremiyet nerede kaldı dedirten cinsten oldu" ifadesini kullandı.

Ekran Alıntısı

Berfu Yenenler sosyal medya hesabından "Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim; Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstüne durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alanı açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocacığım" diye yanıt verdi.

Berfu Yenenler ikinci paylaşımında ise vücuduna uygulanan sansürle ilgili olarak "Ya hadi her şeyi geçtim de, çok pardon ama boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlü arkadaşlar?” diye tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtıHadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü!42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü!
Lüks arabayla poz! Gelen yoruma bomba yanıtLüks arabayla poz! Gelen yoruma bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Korkunç olayda bir acı haber daha

Korkunç olayda bir acı haber daha

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Okulun önünde öğretmene darp! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Okulun önünde öğretmene darp! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.