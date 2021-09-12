Berfu Yenenler garip sansüre yanıt verdi: Televizyonda öpüşme görünce...

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'le birlikte sunduğu Miss Turkey yarışmasında, "Kendimi ne zaman sana bıraksam bizim çocuğumuz oluyor" gafını ti'ye aldı. Gelen eleştirilere de cevap veren Yenenler, "Duyduğuma göre çocukları leylekler getiriyormuş. Biraz da ağlayıp günlüğüne yazanları burada görelim bakalım" diye yazdı.

Yeni Akit'in de hedefi haline Berfu Yenenler sosyal medya hesabından Akit'e seslendi.

Berfu Yenenleri hedef gösteren Yeni Akit gazetesi "Rezillik" diye nitelendirdiği diyalogla ilgili olarak "Berfu Yenenler'in yanıtı ahlak, ar damarı, mahremiyet nerede kaldı dedirten cinsten oldu" ifadesini kullandı.

Berfu Yenenler sosyal medya hesabından "Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim; Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstüne durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alanı açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocacığım" diye yanıt verdi.

Berfu Yenenler ikinci paylaşımında ise vücuduna uygulanan sansürle ilgili olarak "Ya hadi her şeyi geçtim de, çok pardon ama boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlü arkadaşlar?” diye tepki gösterdi.

