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Serenay Sarıkaya spor salonundan peş peşe paylaştı! Dayanamayıp kendini yere attı

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa spor salonundan paylaştığı karelerle gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya spor salonundan peş peşe paylaştı! Dayanamayıp kendini yere attı
Öznur Yaslı İkier

"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Aile", "Şahmaran", "Medcezir" gibi dizilerde rol alan ve kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya şimdi de spor salonundan peş peşe paylaştığı karelerle beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya spor salonundan peş peşe paylaştı! Dayanamayıp kendini yere attı 1

Spor sonrası yorgun düşen oyuncu, o anlara "Nasıl başladı, nasıl bitti" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya spor salonundan peş peşe paylaştı! Dayanamayıp kendini yere attı 2

NOT GÜNDEM OLDU

Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde de gittiği bir mekanda kendisine ulaştırılan sürpriz bir notu sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamıştı.

Serenay Sarıkaya spor salonundan peş peşe paylaştı! Dayanamayıp kendini yere attı 3

Paylaşılan mesajda, restorandaki bazı kişilerin ünlü oyuncuyla tanışma arzusunda olduğu belirtilmişti. Sarıkaya'nın takipçileriyle paylaştığı notta, "Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar" ifadelerine yer verilmişti.

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Serenay Sarıkaya
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