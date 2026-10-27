Serenay Sarıkaya spor salonundan peş peşe paylaştı! Dayanamayıp kendini yere attı

"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Aile", "Şahmaran", "Medcezir" gibi dizilerde rol alan ve kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya şimdi de spor salonundan peş peşe paylaştığı karelerle beğeni topladı.

Spor sonrası yorgun düşen oyuncu, o anlara "Nasıl başladı, nasıl bitti" notunu düştü.

NOT GÜNDEM OLDU

Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde de gittiği bir mekanda kendisine ulaştırılan sürpriz bir notu sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamıştı.

Paylaşılan mesajda, restorandaki bazı kişilerin ünlü oyuncuyla tanışma arzusunda olduğu belirtilmişti. Sarıkaya'nın takipçileriyle paylaştığı notta, "Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar" ifadelerine yer verilmişti.