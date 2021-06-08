Berfu Yenenler'in bikinili pozuna yorum yağdı! "Sen mi doğurdun biz mi?"

Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen ünlülerinden olmaya devam ediyor.

Instagram'da 950 bin takipçisi olan Berfu Yenenler, her paylaşımıyla göz dolduruyor. İki çocuk annesi Berfu Yenenler doğum kilolarından da hızla kurtuldu.

Berfu Yenenler, şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkarırken son olarak paylaştığı bikinili pozu ile de kendine hayran bıraktı.

Kısa sürede eski fit haline kavuşan Berfu Yenenler'e "Sen mi doğurdun biz mi?", "Nasıl ya?", "Nasıl doğum yapmış olabilirsin?" yorumları yağdı.



