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  4. Berfu Yenenler'in bikinili pozuna yorum yağdı! "Sen mi doğurdun biz mi?"

Berfu Yenenler'in bikinili pozuna yorum yağdı! "Sen mi doğurdun biz mi?"

08.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce ikinci kez doğum yapan Berfu Yenenler bikinili paylaşım yapınca olay oldu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'e yorum yağdı.

Berfu Yenenler'in bikinili pozuna yorum yağdı! "Sen mi doğurdun biz mi?"

Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen ünlülerinden olmaya devam ediyor.

Instagram'da 950 bin takipçisi olan Berfu Yenenler, her paylaşımıyla göz dolduruyor. İki çocuk annesi Berfu Yenenler doğum kilolarından da hızla kurtuldu.

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Berfu Yenenler, şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkarırken son olarak paylaştığı bikinili pozu ile de kendine hayran bıraktı.

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Kısa sürede eski fit haline kavuşan Berfu Yenenler'e "Sen mi doğurdun biz mi?", "Nasıl ya?", "Nasıl doğum yapmış olabilirsin?" yorumları yağdı.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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ah ah vaşla yakıyorsun sayende göz banyosu yapıyor gençler

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