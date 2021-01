Bergama Belediyesi araç filosuna 14 yeni araç kattı

Bergama Belediyesi’nin hizmet filosuna kattığı 14 adet YENİ aracın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım töreninde konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Büyük bir borç yükü, Korona virüs salgını, akabinde İzmir depremi gibi birçok olayın yaşandığı zor şartlar altında göreve başladık. Buna rağmen mali disiplini sağlayarak, belediyemizin dişinden tırnağından artırdığımızla yeni araçlarımızı, tek bir kuruş kredi kullanmadan, peşin olarak satın almış bulunuyoruz” dedi.

Bergama Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tanıtım töreni korona virüs tedbirleri nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirildi. Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, başkan yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, belediye meclis üyeleri, meslek odalarının başkanları, protokol üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 14 aracın toplam maliyetinin 5 milyon 600 bin TL olduğunu açıkladı. Başkan Koştu, bu rakamın 1 milyon 700 bin lirasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildiğini, diğer iş makineleri ve hafif ticari araçlar için geriye kalan 3 milyon 900 bin liranın Bergama Belediyesi’nin kendi birikimleri ile kredi kullanılmadan peşin olarak karşılandığını söyledi. 1 greyder, 2 adet kamyon, 1 adet paletli ekskavatör, 4 adet çift kabin, 1 adet van, 3 adet hafif ticari ve 2 adet arazi aracının belediye araç parkuruna katılmasının güçlü bir Bergama Belediyesi’nin başlangıcı olduğuna dikkat çeken Başkan Koştu, “Bugün, hizmet filomuza kazandırdığımız 14 yeni aracımızın tanıtım programı vesilesiyle bir aradayız. Büyüyen araç filomuz, hizmetlerimizin de büyüdüğünün ve geliştiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Göreve geldiğimizden bu yana hizmetlerimizin niteliği, kalitesi fark edilir şekilde gelişim gösteriyor. Belediyemizin hızlı ve güvenilir yapısı her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Buna bağlı olarak, araç, gereç ve ekipman açısından da atılım ve gelişim dönemini başlattık. Hemşehrilerimizden aldığımız güvenle kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Bugün; araç ve gereç envanterimize Bergama’mızın ihtiyacı olan 14 yeni aracı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bergama’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmasında Bergama’ya yapılan yatırımlar için destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Belediye Başkanı Koştu, “Bergama’mızın makus talihi değiştirmek üzere hazırladığımız her bir projemize olduğu gibi filomuza yeni kattığımız özellikle greyder ve ekskavatör için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, son Başbakanımız İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve bölge milletvekillerimizin her birisine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Koştu’nun konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Hayrullah Yavuz tarafından araçların kazasız belasız hizmet üretmesi için dua okundu, kurban kesildi.