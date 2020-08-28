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Bergama’da inşaatlar denetlendi, uyarılar yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 28.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçedeki inşaatları tek tek yerinde inceleyerek denetim yaptı.Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçedeki inşaatları incelemek amacıyla denetime çıktı.

Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçedeki inşaatları tek tek yerinde inceleyerek denetim yaptı.
Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçedeki inşaatları incelemek amacıyla denetime çıktı. Yapılan denetimler kapsamında, inşaat alanlarının proje ve ruhsat uygunluğu başta olmak üzere birçok konuda uyarılar yapıldı. İncelemeler sırasında ayrıca ekipler, iş güvenliği önlemlerini de kontrol etti, problemleri tek tek not aldı.
Bergama’nın 2020 itibariyle adeta büyük bir şantiye alanına dönüştüğüne dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlçenin hemen hemen her noktasında yenilikle ilerleyen bir Bergama için çalışma var. Başta doğal gaz olmak üzere tüm altyapı çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Bizler göreve geldikten sonra çözüm bularak hızlanan inşaat sektörünün daima yanındayız. Uygulayıcıları başta olmak üzere iş vereni ve tedarikçisine kadar daha üretken bir üretim gerçekleştirmeleri için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Elbette bu işleri uygularken dikkat edilmesi gereken en temel kural iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu anlamda işçi kardeşlerimizi çalışma alanlarında ziyaret ederek kendilerini can kulağıyla dinledik" dedi.

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