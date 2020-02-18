Bergama’da kalifiyeli eleman yetiştirilmesi için önemli hazırlık

İzmir’in Bergama ilçesinde, yakın bir zaman diliminde faaliyete geçmesi beklenen Batı Anadolu Serbest Bölgesinin yetişmiş eleman ihtiyacı için neler yapılması gerektiği konusunda toplantı yapıldı. Batı Anadolu Serbest Bölgesinin faaliyete geçmesi için geri sayım devam ederken, bölge için önemli bir konu masaya yatırıldı. Bu kapsamda, Batı Anadolu Serbest Bölgesinin yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için neler yapılması gerektiği konusu düzenlenen bir toplantıyla ele alındı. Kuzey Ege’nin ekonomik gelişmelere yelken açtığı bir döneme girdiğine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tabii ki doğumun sancılı olmaması ve sağlıklı olması için bizlerde hazırlık yapmamız gerekiyor. Çok farklı merhalelere imza atacağız. Bergama’nın makus tarihi artık değişiyor. Bergama eskiden ‘çıkmaz sokak’ olarak anılırdı. Bakırçay Havzası illere olan uzaklığı nedeniyle biraz kaderine terk edilmiş gibiydi; ama bu dezavantajı artık otoyollar ile avantaja döndü. Artık otoyolların merkezinde, kavşak noktasındayız. Bize düşen görev bu bugün burada eğitimle ilgili toplanmış bulunuyoruz" dedi.

"Vasıfsız olan iş gücümüzü vasıflı hale getirerek işsizliği de önleyebiliriz"

Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Ege’de de en önemli sıkıntıların başında vasıfsız olan iş gücünün vasıflı hale getirilmesi olduğuna dikkat çeken Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ise şu şekilde konuştu:

"Bergama’da, geçtiğimiz aylarda yaptığımız iş veren işçi buluşması organizasyonunda üç bin 200 iş başvurusu yapıldı. Şirketler 231 başvuru sahibi ile görüşme isteği beyan etmişler. 231 görüşmeden de 37 kişiyi işe almışlar; yani 3 bin bin 200 kişi iş için geliyor. 37 kişi ancak işe alınabiliyor. Yüzde bir bir buçuk gibi bir rakam. Bu buradan nasıl bir sonuç çıkarmamız gerektiği ortada. Yetişmiş kalifiye elamana duyulan ihtiyaç bu rakamlardan açıkça okunuyor. Vasıfsız olan iş gücümüzü vasıflı hale getirerek işsizliği de önleyebiliriz."

"Bergama şimdiden kalifiye eleman yetiştirmeye başlamalı"

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) CEO’su Dr. Faruk Güler de, "Bergama şimdiden kalifiye eleman yetiştirmeye başlamalı. Gelin öğrencilerinizi birlikte eğiterek nitelikli elamanlar ortaya çıkarıp onları iş meslek sahibi yapalım" dedi.

Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Artık nasıl bir yol izlememiz gerektiğini biliyoruz. 1990 yılında kurulan Gaziemir Serbest Bölge ile çok tecrübe kazandık. Bu bölgede 20 bin kişi çalışıyor. 100 bin kişilik ailenin geçimi sağlanıyor. 2.2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Büyük bir ekonomiyiz. Biz Bergama’ya gelmezden önce ’yeni serbest bölgeyi nerede yapalım’ diye 3 yıl çalıştık. Bergama’dan daha güzel bir yer yok. İzmir’e çok uzak değil; artık İzmir’e otobanla bağlandı. Bu sorun çözüldü. Şuan en büyük dezavantaj yetişmiş insan gücü. Batı Anadolu Serbest Bölgesi faaliyete geçtiğinde Bergama’da yetişmiş kalifiye elaman ihtiyacı gün yüzüne çıkacak. Kuzey Ege’de çok insanımız var. Bu insanımızı şimdiden kalifiye olarak yetiştirmemiz lazım. Okullarımız, eğitimcilerimiz bunun için çalışmalı. Bizde 30 yıllık tecrübemizi aktarmaya iş birliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

Bergama Ticaret Odasında yapılan toplantıya ayrıca; Bergama, Kınık ve Dikili Milli Eğitim Müdürleri, mesleki ve teknik lise müdür ve yöneticileri, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu sekreter ve idarecileri, mahalle muhtarları ve azalar katıldı.



