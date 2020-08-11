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Bergama’da kaymakam ve belediye başkanından korona virüsü denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 11.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinin belediye başkanı ve kaymakamı, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ikincisini gerçekleştirilen korona virüsü denetimleri kapsamında sahaya inerek denetime çıktı.Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, tüm daire amirleri ve müdürleri, İçişleri Bakanlığı tarafından ikincisi gerçekleştirilen korona virüsü denetimleri nedeniyle yapılan çalışmalara katıldı.Zabıta, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde; hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin denetimler yaptı.

İzmir’in Bergama ilçesinin belediye başkanı ve kaymakamı, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ikincisini gerçekleştirilen korona virüsü denetimleri kapsamında sahaya inerek denetime çıktı.
Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, tüm daire amirleri ve müdürleri, İçişleri Bakanlığı tarafından ikincisi gerçekleştirilen korona virüsü denetimleri nedeniyle yapılan çalışmalara katıldı.
Zabıta, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde; hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin denetimler yaptı. Denetimlerde vatandaşlar, kurallara uyulması konusunda uyarıldı.
Kaymakam Kaşıkçı ve Belediye Başkanı Hakan Koştu da, esnaflar ve vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına göre sohbet ederek, kurallara uymanın önemine dikkat çekti.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu illeti hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz; çünkü bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Hepimiz tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam edersek, korona virüsle mücadelede o denli başarılı oluruz."

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