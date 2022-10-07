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Bergama'da restorasyon ve taş ustası eğitim atölyesi kuruldu

07.10.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergama'da restorasyon ve taş ustası eğitim atölyesi kuruldu

Bergama'da restorasyon ve taş ustası eğitim atölyesi kuruldu

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bergama Antik Kenti'ndeki kazıları yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsü, yeni taş ustalarının yetiştirilmesi için atölye kurdu.

Bergama'da yaşamını yitirdiği 2016'ya kadar mimari restorasyon çalışmalarını yöneten Dr. Martin Bachmann'ın adını taşıyan Kale Mahallesi'ndeki atölyenin açılışına, Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve ilgililer katıldı.

Detlev Wolter, açılışta yaptığı konuşmada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Bergama'nın korunmasında görev alanların Türk-Alman iş birliğine en güzel örneği verdiklerini söyledi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson da Bergama'da binlerce yıllık geçmişe sahip bir taşçılık geleneğinin olduğunu kaydetti.

Yeni atölyenin amacının, bu zanaatın ürünü olan mimari anıtların korunmasının sağlanması ve yeni taş ustalarının yetiştirilmesi olduğunu ifade eden Pirson, çok yakında yeni bir eğitim programına başlanacağını bildirdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Bergama'nın korunması için hem kurumlara hem de Bergamalılara önemli görev düştüğünü belirtti.

Açılış törenine, Martin Bachmann'ın ailesi adına katılan kardeşi Thomas Bachmann, atölyenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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