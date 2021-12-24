Bergen ne zaman, nasıl ve kaç yaşında öldü? Bergen neden öldürüldü? Bergen kimdir ve aslen nerelidir?

Yıllar geçince giderek ünlenen Bergen, geniş kitlelerce tanınmaya başlandı. Bir turnede eşi Halis Serbes’le tanışan Bergen, 1 yıl sonra dünya evine girdi. Eşinden şiddet gördüğü için ayrılan Bergen’in yüzüne, Halis Serbes’in azmettirmesiyle kezzap atıldı. Tek gözünü kaybeden sanatçının vücudunda da yanıklar meydana geldi. Binbir zorluklarla yeniden sahneye döndürülmeye ikna edilken ünlü sanatçı, eşi tarafından Adana’da öldürüldü.

BERGEN KİMDİR?

Tam adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960 yılında Mersin'de doğdu. Anne ve babasının ayrılmasıyla birlikte annesi Sebahat Çakır'la birlikte 1966 yılında Ankara'ya yerleşen Bergen, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu’nda okuduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi.

Maddi sıkıntılar sebebiyle okuldan ayrıldıktan sonra yarısını büyüterek PTT’de çalışmaya başlayan Bergen, 1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde sahneye çıktı. Sesi çok beğenilen Bergen, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile beraber Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara’nın ardından iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı. Bir sene sonra da Halis Serbes’le evlenen Bergen, 1982’de Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Sanat hayatındaki çıkışını sürdürürken eşinin şiddetine maruz kalan Bergen, dayanamayarak, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982 yılında İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atılan Bergen, bu saldırıda tek gözünü kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavinin ardından Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilerek, yeniden sahnelere döndü.

1985 yılına dek Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan Bergen, patronuyla beraber "Kardeşiz Kader" adındaki bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul’a çağırdı. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran Bergen, 1986’da yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

BERGEN NE ZAMAN, NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Adana Pozantı ilçesinde boşandığı eşi Halis Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bergen’in naaşı, memleketi Mersin'e defnedildi.

UNUTULMAZ BERGEN ŞARKILARI

1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 - Son Ağlayışım MC, CD



