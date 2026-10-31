Altın Portakal’ın kırmızı halısında şıklık yarışı

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 63’üncü kez düzenlendi. Bu sene ‘Daima’ sloganıyla düzenlenen festivalin kapanışı ve en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni ise Cam Piramit'te yapıldı. Törene katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar, kırmızı halıdan yürüyerek görkemli gecenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı. Kırmızı halı üzerinde şıklık yarışı yaşanırken, törene gelenler halı üzerinde bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

JÜRİDEN FİLMLERE ÖVGÜ

Ulusal Uzun Metraj Film yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim, “Birazdan bütün bunların cevabını göreceğiz. Biz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Jürinin kendi iç dinamikleriyle iyi bir kimya yarattık. Bence güzel bir yelpaze ve dağılım var” dedi.

Oyuncu Meryem Uzerli ise, “1 hafta boyunca sabahtan akşama kadar filmler izledik. Toplantılar yaptık. Başta biraz korkmuştum açıkçası bu süreçten. Fakat sonra o kadar eğlendik, o kadar farklı filmler izledim, o kadar farklı dünyalara girdik. Ruhumuzu doyurdu ve besledi. Türkiye'nin en eski ve köklü festivalinde olmak gurur verici. Biz burada süper bir ekiple beraberiz. Tüm ekipten bir şeyler öğrendim. Kazananlar çok mutlu olacak” diye konuştu.



‘YAŞASIN SİNEMA’

Kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Cansel Elçin, “Antalya film festivali dünya çağında bir festival. İlk 2006’da gelmiştim. Törenin mottosu daima. Umarım uzun süre kaliteli filmlerle daima devam eder. Yaşasın sinema” dedi.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ise, “1 hafta boyunca çok güzel filmler izledik. Eleştirdik. Umarım herkes mutlu ayrılır. Sinema kazandı günün sonunda. Ödül gecesi ise pastanın süsü” diye konuştu.



‘TÜM FİLMLERİ İZLEMEYE ÇALIŞTIK’

Film festivalinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öykü Karayel, “Bütün bir hafta buradaydık. Tüm filmleri izlemeye çalıştık. Sinemacılar emeklerinin karşılığını bir ödülle alamazlar. Yine de somut bir karşılığını görmek mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Atmosferin heyecanına kapıldığını belirten Mehmet Günsur, “Ekipçe heyecanlıyız. Bağımsız sinemaya gönül veren bir ailenin parçası olmak çok keyifli” dedi.



‘ANTALYA SEYİRCİSİ HER GEÇEN GÜN VAZGEÇİLMEZ OLUYOR’

Antalya seyircisinden övgülerle bahseden Mert Fırat ise, “Antalya seyircisi her geçen gün vazgeçilmez oluyor. Hikayemizi anlayıp çok güzel yorumlarda bulundular. Bizi ilk gösterim kadar mutlu etti” diye konuştu.

'Çakallarla Dans' filminden Murat Şeker, “Festivalin 63’üncüsüne konuk misafirler olarak buradayız. Antalya’da filmimizin galasını yaptık. Ekip olarak burada olmaktan çok mutluyuz” diyerek duygularını dile getirdi.

Oyuncu Şevket Çoruh, “Çok güzel filmlerin yarıştığı önemli bir gece. Biz, ‘Çakallarla Dans' ekibi olarak sinemaya biraz katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu etkinliğe de davet edildik” dedi.

Oyuncu Demet Özdemir ise Antalya’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Çok heyecanlayız. Bizim için muhteşem bir gün. Ben Altın Portakal’ın önemini ve değerini ekstra biliyorum” dedi.

‘ANTALYA SİNEMAYA VE SANATA DOYDU’

Antalyalıların festivalle birlikte sanata doyduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir şunları söyledi:

“Bugün Altın Portakal’ın 63'üncü yılını kutlamanın, gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıyoruz. 1 hafta boyunca Antalya sinemaya ve sanata doydu.

Sanat emekçilerimiz, sanatçılarımız buradaydı. Antalyalılar festivale çok kıymet veriyor. Çünkü buranın çok farklı bir izleyici kitlesi var. Sordukları sorularla, takipleriyle, daha satışa çıkar çıkmaz tükenmiş biletleriyle festival coşkusu yaşatılıyor. Değerli jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucu, Altın Portakal heykellerimiz sahiplerini bulacak. Ben burada olan, Altın Portakal’da bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ödül alacakları şimdiden tebrik ediyorum. Biz geçmişten aldığımız mirası geleceğe kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır