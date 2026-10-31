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Başkalarının Hayatı bu akşam var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

Star TV’nin dizisi Başkalarının Hayatı da peş peşe gelen iptallerden nasibini aldı. Başkalarının Hayatı dizisi bu akşam ekrana gelmiyor. Başkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman sorularının yanıtı haberimizde...

Başkalarının Hayatı bu akşam var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman?

Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri peş peşe iptal edildi. Başkalarının Hayatı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor.

Düşük reklam krizi yüzünden fenomen diziler peş peşe iptal edildi. Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı da iptal edilen diziler arasına girdi.

Başkalarının Hayatı bu akşam var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman? 1

Başkalarının Hayatı bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü yerine Başkalarının Hayatı’nın tekrar bölümü yer alacak.
Başkalarının Hayatı bu akşam var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman? 2

BAŞKALARININ HAYATI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başkalarının Hayatı’nın yeni bölümü 7 Kasım 2026’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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Başkalarının Hayatı dizisi
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