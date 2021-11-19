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Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı

19.11.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda kızı Leyla'ya kavuşan Bergüzar Korel, doğum esnasında çekilmiş yeni fotoğraflarını yayınladı. Korel 11 saat doğum sancısı çektiğini anlattı.

Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebeklerini kucaklarına aldı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel hamilelik sürecini sevenleriyle paylaştı.

Hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

"Dünyaya geliş hikâyesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın... Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen 'Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı' dedim hastanenin kapısından içeri girerken. Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru 'Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir' demişti. Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu.

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Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00'da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla.
Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş (Bebeğin kafasının ters durması) meğer. Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız.
Bunları neden mi anlatıyorum?

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Her doğum diğerinden farklı her bebek bambaşka.
Bu süreçte hiçbir sabit fikir olmasın kafanızda.
Hekiminizi seçerken de deneyimli, tecrübeli, şefkatli, mahremiyete önem veren ve tabii ki en başta bebek ve sizin sağlığınızı her şeyden üstün tutan biri olduğuna emin olun.
Ben çok şanslıydım mükemmel iki insan ve hekim ile beraberdim bu süreçte.
Canım hocalarım insanlıkları, mahremiyete verdikleri önem, tecrübeleri ile iki evladımda da yoldaş oldular bana. Sağ olun var olun.”

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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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