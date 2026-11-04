Bella Maclean'den çıplaklık itirafı! Rivals dizisinin sözleşmesine özel madde ekletmiş

Disney+ dizisi Rivals'ta Taggie O'Hara karakterine hayat veren Bella Maclean, çekimler öncesinde aldığı kararı açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, sözleşmesine çıplaklık içeren sahnelerde yer almayacağına dair özel bir madde eklettiğini söyledi.

24 yaşındaki oyuncu, Dame Jilly Cooper'ın 1988 yılında yayımlanan çok satan romanından uyarlanan ve Disney+ platformunda yayınlanan cesur yapımda hem kendisini hem de canlandırdığı karakteri cinsel açıdan istismar edilmekten korumak istediğini söyledi.

"BU BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Harper's Bazaar UK dergisinin aralık sayısına konuşan oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Taggie karakterinin ne kadar saf ve temiz olduğu düşünüldüğünde bu benim için önemliydi. Onu cinsel açıdan istismar etmek istemedim. Kendime de bunu yapmak istemiyordum. Bu benim için gerçekten çok önemliydi ve sanırım bundan sonra da önemli olmaya devam edecek. Sadece kendime saklamak istediğim bazı şeyler var."

Maclean, dizideki cesur sahnelerde rol alan diğer oyuncuların soyunması konusunda ise herhangi bir sorun yaşamadığını da sözlerine ekledi.