Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız hakkında soruşturma! O görüntü ortaya çıktı

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili dosyada bu kez oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in adı öne çıktı. Güllü'nün ablasının avukatları, Gülter hakkında delilleri yok etme ve karartma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

EVDEKİ KAMERALAR ÇALIŞMADI

Suç duyurusunda yer alan iddiaların başında, Güllü'nün ölümünden önce evine taktırdığı güvenlik kameraları geliyor. İddiaya göre kamera sistemine erişim yetkisi yalnızca Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter'de bulunuyordu. Ancak evdeki bazı kameraların çalışmadığı öne sürüldü.

Güllü'nün yatak odasının kapısında şifreli bir sistem bulunması da soruşturma kapsamında dikkat çekilen ayrıntılar arasında yer aldı. Bu durum, evdeki güvenlik sisteminin nasıl kullanıldığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KOMŞUNUN TERASINI KULLANMIŞ

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Güllü'nün ölümünün ardından yaşananlar oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in annesinin hayatını kaybettiği gün eve girebilmek için komşusunun terasını kullandığı ve merdiven yardımıyla pencereye ulaştığı öğrenildi.

Kapının şifresini bilmediğini söyleyerek hakkındaki iddiaları reddeden Gülter, o gün yaşananları daha önce ATV Haber'e anlattı. Gülter, eve girmek için komşusunu uyandırdığını ve terastan pencereye ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'CAMI TAŞLA KIRDIM'

"Benim bir şekilde eve girmem lazım çünkü taziyemiz başlayacak. Karşı komşumuzu uyandırarak onun evine girdik. Terasına çıktım. Terastan sonra bir merdiveni cama dayadım. İki kademeli bir cam düşün, iki camlı. İlk kademesini yumrukla, ikinci kademesini taşla kırdım."

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre suç duyurusunda yer alan bir başka iddia ise evdeki güvenlik kameralarına ait kayıtlarla ilgili oldu. Tuğberk Yağız Gülter'in kamera kayıtlarının bulunduğu flash belleği olaydan birkaç hafta sonra teslim ettiği öne sürüldü.

YAPAY ZEKÂ ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri de flash belleğin teslim edilmesinden önce yapıldığı öne sürülen internet aramaları oldu.

İddiaya göre Gülter'in, "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde yapay zekâ aramaları yaptığı ileri sürüldü.

Suç duyurusunda telefon sinyallerine ilişkin bir iddia da yer aldı. Tuğberk Yağız Gülter'in nişanlısına ait telefonun, Güllü'nün hayatını kaybettiği günün öncesindeki sabah Yalova'dan sinyal verdiği öne sürüldü.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada gündeme gelen bu iddialar, dosyadaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İddiaların soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.