Bergüzar Korel'den Babil ve Halit Ergenç paylaşımı: Mesleğine olan aşkını seveyim

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Babil dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven ile başrollerini paylaştığı Babil, ilk bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi.

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, Instagram hesabından eşi Halit Ergenç'in fotoğrafını paylaştı. Korel paylaşımına, " Senin mesleğine olan; aşkını, yeteneğini, saygını heyecanını seveyim..#Babil" notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

