Bergüzar Korel'in 'Elmalı Davası' isyanı! "Susmayın, susmayalım"

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞLARDI

Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklandı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Davaya ilişkin açıklamada bulunun Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesine itiraz ettiklerini açıkladı.

BERGÜZAR KOREL'DEN ÇAĞRI: SUSMAYALIM!

Ünlü isimler, Türkiye'nin gündemine oturan olaya büyük tepki gösterirken, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayan Bergüzar Korel de Elmalı davasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Çağrıda bulunan ünlü oyuncu, "Susmayın, hiçbirimiz susmayalım. Sesimiz birlikte çok daha fazla çıkıyor" dedi.



