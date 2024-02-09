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  4. Bergüzar Korel'in oğlu Ali boyunu geçti! Doğum günü pozuna yorum yağdı

Bergüzar Korel'in oğlu Ali boyunu geçti! Doğum günü pozuna yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Ünlü çift çocuklarını gözlerden uzak bir şekilde büyütüyorlar. Korel son olarak ilk göz ağrı Ali'nin doğum gününü kutladı. Anne-oğul pozuna adeta yorum yağdı.

Bergüzar Korel'in oğlu Ali boyunu geçti! Doğum günü pozuna yorum yağdı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten ünlü çiftten Korel, ilk göz ağrı oğlu Ali'yi paylaştı.

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Oğlunun doğum gününü kutlayan Korel paylaşımına; 'İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm,büyüdüm. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla,mutlulukla hep elele hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun.' notunu düştü.

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Anne-oğul pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medyada; 'Boyunu geçmiş', 'Maşallah ne kadar büyümüş', 'Kocaman olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç Oyuncu
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