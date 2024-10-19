MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel kan donduran konuşmayı paylaştı! "Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla..."

Bergüzar Korel kan donduran konuşmayı paylaştı! "Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenidoğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu. Canilerden birinin "Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayı bir kurtarayım" sözlerini duyan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel sosyal hesabından isyan etti.

Bergüzar Korel kan donduran konuşmayı paylaştı! "Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla..."

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan yeni doğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu.

Para için bebekleri öldürmekten çekinmeyen canilerden hemşire Hasan Basri G'nin fezlekede yer alan tapede, "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" dedi.

Türkiye yaşananlara dair ortaya çıkan detaylarla şoke oldu. Oyuncu Bergüzar Korel de bu konuda duyduğu öfkeyi paylaştı.

1111

"BÜYÜK BİR ÇÜRÜMÜŞLÜK"

3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel gördükleri karşısında şok yaşadı ve "Bir bebeğin ölümünden kazandığı parayla alem yapmayı planlıyor. Nasıl nefes alır bir insan?" dedi.
cimer

Bergüzar Korel daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Bakın bu korkunç bir şey her gün daha ne kadar kötü olabilir dedikçe daha da korkunç şeylere şahit oluyoruz. Fakat bu artık son nokta! Bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük bebek bunlar" diyerek isyan etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
En Çok Okunan Haberler
Atlas bebeğin ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı

Atlas bebeğin ailesi yaşadıkları dehşeti anlattı

Bu kez sınırları zorladı... Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bu kez sınırları zorladı... Ablası ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hangi bakanlar değişecek? AK Parti’den ilk sinyal geldi…

Hangi bakanlar değişecek? AK Parti’den ilk sinyal geldi…

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

29 Ekim emekli ikramiyesi açıklaması geldi!

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

MEB'den 'kış saati' düzenlemesi! 81 ile genelge gönderildi

MEB'den 'kış saati' düzenlemesi! 81 ile genelge gönderildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.