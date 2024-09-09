Bergüzar Korel Narin'in ölümünün ardından isyan etti: "Kimseye dokundurtmayın çocuklarınızı!"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi. 24 kişinin gözaltına alındığı cinayet soruşturmasının ardından sosyal medyada birçok ünlü isim paylaşımlarıyla isyan etti.

O isimlerden biri de 3 çocuk annesi ünlü oyuncu Bergüzar Korel'di. Çocukların mahremiyetine özen gösterilmesi gerektiğini belirten Korel, "Peşinizdeyiz pedofiller" diyerek sert bir paylaşımla tepki gösterdi.

Korel, "Git bir dayın sevsin seni. Bir otur ama kucağına a ne varmış canım amcan o senin. Sen böyle bir güzellik gördün mü dayısı? Ne var bir kere öpsün kuzenin o senin. Bunlar gibi binlerce cümle sayabilirim çocukken duyduğum. Nefret ediyorum insanların bana dokunmasından. Çocuklarıma zaten yaklaşamazsınız bile" dedi.

"MAHREMİYET FALAN DİYE BİR ŞEY YOK!"

"Kimseye güvenmiyorum, kimseye emanet etmiyorum" diyen ünlü oyuncu, şu sözlerle devam etti: "Kimseye dokundurtmayın çocuklarınızı ve konuşturun. Deyin ki dünya yansa yanındayım. Kimse sana sır veremez. Anne çocuk arasında sır olmaz. Çocuklarınızın oyun oynadığı yerlere bakın, telefonlarını kontrol edin ama onun mahremiyet filan diye bir şeyi yok, çocuk onlar 18 yaşına kadar çocuk. Bilin ki hepinizin peşindeyiz pedofiller! Ben tek bir kişi olarak hep mücadele vereceğim, her yerde gözüm var bilin. Gittiğim her yerde, tatilde, markette, parkta gözüm kulağım hep çocukların üstünde!"