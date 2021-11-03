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Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu

03.11.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu. Özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin, Ali ve Han isimli iki oğlu daha bulunuyor.

Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu

Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Halit Ergenç'le mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin, 3 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen bebeklerinin adı Leyla oldu.

Maslak'ta özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç’e oğulları Ali ve Han’da eşlik etti.


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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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