Berkan Fırat'ın golü Schalke 04'e beraberliği getirdi

De Grolsch Veste Stadyumu'nda 19 bin futbolsever önünde oynanan karşılaşmaya Schalke 04 forması giyen Levent Mercan ve Ahmet Kutucu ilk 11'de başladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ev sahibi Twente 79'uncu dakikada Alexander Laukart'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04'üncü bu gole cevabı geçikmedi. 79'uncu dakikada oyuna dahil olan Berkan Fırat, 82'nci dakikada attığı golle skora den getirdi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Schalke 04 Teknik Direktörü David Wanger, mücadelenin ikinci yarısında Berkan Fırat'ın yanı sıra diğer Türk asıllı oyuncular Suat Serdar ve Görkem Can'a da şans verdi.

BERKAN FIRAT: ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN İYİ OLMASI

Karşılaşmaya 79'uncu dakikada dahil olan ve sadece üç dakika sonra Alman ekibine beraberliği getiren golü kaydeden Berkan Fırat, maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. David Wagner'in yakından ilgilendiği ve önem verdiği futbolculardan biri olan genç oyuncu, "Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Önemli olan takımın iyi, başarılı olması. Biz oyuncular, bunun için varız, bu doğrultuda katkı sağlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.