SPOR

Berkan Fırat'ın golü Schalke 04'e beraberliği getirdi

FUTBOL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Schalke 04, Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Twente ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, Alexander Laukart ve Berkan Fırat'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Berkan Fırat'ın golü Schalke 04'e beraberliği getirdi

De Grolsch Veste Stadyumu'nda 19 bin futbolsever önünde oynanan karşılaşmaya Schalke 04 forması giyen Levent Mercan ve Ahmet Kutucu ilk 11'de başladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ev sahibi Twente 79'uncu dakikada Alexander Laukart'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04'üncü bu gole cevabı geçikmedi. 79'uncu dakikada oyuna dahil olan Berkan Fırat, 82'nci dakikada attığı golle skora den getirdi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Schalke 04 Teknik Direktörü David Wanger, mücadelenin ikinci yarısında Berkan Fırat'ın yanı sıra diğer Türk asıllı oyuncular Suat Serdar ve Görkem Can'a da şans verdi.

BERKAN FIRAT: ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN İYİ OLMASI

Karşılaşmaya 79'uncu dakikada dahil olan ve sadece üç dakika sonra Alman ekibine beraberliği getiren golü kaydeden Berkan Fırat, maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. David Wagner'in yakından ilgilendiği ve önem verdiği futbolculardan biri olan genç oyuncu, "Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Önemli olan takımın iyi, başarılı olması. Biz oyuncular, bunun için varız, bu doğrultuda katkı sağlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATTIĞIM GOLE ÇOK SEVİNDİM"

Çok büyük bir kulüpte forma giydiğini belirten Fırat, "Schalke 04 forması giymek acayip bir duygu. Gole çok sevindim, kendime inanamadım, mutlu oldum" dedi..

DAVID WAGNER: HAZIRLIK MAÇLARININ SONUCUNA DEĞİL; OYUNA BAKIYORUZ

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, "Hazırlık dönemindeyiz. Bunun için oynanan maçların skorundan çok oynadığımız oyuna bakıyoruz, eksiklerimizi görüyoruz. Genç oyuncularımızın gayreti sevindirici ama takım olarak henüz hazır değiliz, daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Dev maçta gülen ChelseaDev maçta gülen Chelsea
Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
schalke 04 eredivisie FC Twente Alexander Laukart Berkan Fırat

En Çok Okunan Haberler

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

''F.Bahçe layık olduğu yerde olacak''

''F.Bahçe layık olduğu yerde olacak''

Trezeguet imzayı attı!

Trezeguet imzayı attı!

Juventus, Merih için kararını verdi

Juventus, Merih için kararını verdi

Wanyama'dan kötü haber

Wanyama'dan kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkan Fırat'ın golü Schalke 04'e beraberliği getirdi

Berkan, Schalke 04'e beraberliği getirdi

Barcelona 1 - 2 Chelsea

Dev maçta gülen Chelsea

Eljif Elmas’ın transfer ücreti ne kadar? Napoli’ye kaça transfer oldu, Fenerbahçe ne kadar bonservis alacak?

Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?

Yalçın Koşukavak takımdan memnun

Koşukavak takımdan memnun

Dünyada biten transferler (2019-2020 sezonu)

Transferde bomba patladı

Juventus 2 - 3 Tottenham

Juve'yi uzatmada Kane yıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.