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Berkan Kutlu'dan Zorbay Küçük'e tepki! 'Bize yalancı dedi'

18.12.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasarayl'ın Başakşehir ile berabere kaldığı maçın sonrası açıklamalar yapan Berkan Kutlu, hakem Zorbay Küçük ile ilgili konuştu.

Berkan Kutlu'dan Zorbay Küçük'e tepki! 'Bize yalancı dedi'

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "1 puan için üzgünüz. Daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı denmesi. Kerem'e yalancı dendi. Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde bu kullanılan kelimeler... 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye böyle oldu anlamıyorum. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Kabul etmiyorum." dedi.

Zorbay Küçük'ün Kerem Aktüroğlu ile ilgili "Yalancı" dediğini belirten Berkan Kutlu "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu
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