Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrılıyor! İmzayı atmak için İtalya'ya uçtu

İtalyan ekiplerinden Genoa, orta saha transferi için Galatasaraylı Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Milli oyuncuyu ikna eden İtalyan ekibi, Galatasaray ile de anlaşma sağladı.

OKAN BURUK GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

Bu sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularını kaybetmek istemiyordu. Berkan Kutlu'nun özellikle takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcıya milli oyuncudan olumsuz cevap geldi. İlk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Berkan Kutlu, Genoa ile anlaşma sağladı.

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU

Genoa ile kiralık anlaşması üzerinden el sıkışan Galatasaray, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydu. İtalya'ya giden Berkan Kutlu, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

