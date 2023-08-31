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Berkan Kutlu Galatasaray'dan ayrılıyor! İmzayı atmak için İtalya'ya uçtu

31.08.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genoa, Berkan Kutlu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Okan Buruk'un takımdan ayrılmasını istemediği milli oyuncunun İtalya'ya transferi kısa süre içinde açıklanacak.

Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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İtalyan ekiplerinden Genoa, orta saha transferi için Galatasaraylı Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Milli oyuncuyu ikna eden İtalyan ekibi, Galatasaray ile de anlaşma sağladı.

OKAN BURUK GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

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Bu sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularını kaybetmek istemiyordu. Berkan Kutlu'nun özellikle takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcıya milli oyuncudan olumsuz cevap geldi. İlk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Berkan Kutlu, Genoa ile anlaşma sağladı.

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU

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Genoa ile kiralık anlaşması üzerinden el sıkışan Galatasaray, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydu. İtalya'ya giden Berkan Kutlu, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

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