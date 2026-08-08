SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor

Berkan Kutlu Konyaspor'a veda etti

Konyaspor'da 1 sezonu tamamlayan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlılara veda etti. İlk 6 aydan sonra opsiyonu elinde bulunduran Kutlu’nun Konyaspor’da kalmak istemediği belirtildi.

Berkan Kutlu Konyaspor'a veda etti
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeşil-beyazlılara veda ettiğini açıkladı. Kutlu, sanal medya hesabından yaptığı veda mesajında şunları söyledi: “2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray’da başladım; ardından devre arasında Konyaspor’a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakın iken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig’in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası’nda finale kadar yürüdük. Kendi adıma da sahada ‘Berkan Kutlu geri döndü’ dedirtebilmenin ve bu mücadelenin bir parçası olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikaye yazmaya hazırım. Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Berkan Kutlu’nun sözleşmesinde ilk 6 aydan sonra opsiyonunu elinde bulundurduğu ve Konyaspor’da kalmak istemediği belirtildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında skandal hakem hatasıFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçında skandal hakem hatası
Galatasaray yenildi, tribünler karıştı! Dursun Özbek'i topa tuttularGalatasaray yenildi, tribünler karıştı! Dursun Özbek'i topa tuttular
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.