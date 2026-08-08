Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Yeni transfer sakatlandı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanının başlamasına kısa bir süre kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı’nın jübile karşılaşmasında İzmir’de sahaya çıktı. Mücadele, yeni sezon öncesi iki takımın son durumunu görmesi açısından önem taşıdı.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

Karşılaşmanın henüz ilk bölümünde Trabzonspor adına talihsiz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda’nın müdahalesinin ardından yerde kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyan Portekizli futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi. Saviolo’nun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna dahil oldu.

Trabzonspor’da yeni transferin yaşadığı sakatlığın ardından mücadelede zorunlu oyuncu değişikliğine gidildi.