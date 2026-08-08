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Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Yeni transfer sakatlandı

Trabzonspor ile Göztepe, İsmail Köybaşı’nın jübile maçında karşı karşıya gelirken bordo-mavililerde talihsiz bir gelişme yaşandı. Yeni transfer Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda’nın müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'un korktuğu başına geldi! Yeni transfer sakatlandı
Cevdet Berker İşleyen
Noah Saviolo

Noah Saviolo

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanının başlamasına kısa bir süre kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı’nın jübile karşılaşmasında İzmir’de sahaya çıktı. Mücadele, yeni sezon öncesi iki takımın son durumunu görmesi açısından önem taşıdı.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

Trabzonspor un korktuğu başına geldi! Yeni transfer sakatlandı 1

Karşılaşmanın henüz ilk bölümünde Trabzonspor adına talihsiz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda’nın müdahalesinin ardından yerde kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor un korktuğu başına geldi! Yeni transfer sakatlandı 2

Yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyan Portekizli futbolcu, karşılaşmaya devam edemedi. Saviolo’nun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna dahil oldu.

Trabzonspor’da yeni transferin yaşadığı sakatlığın ardından mücadelede zorunlu oyuncu değişikliğine gidildi.

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transfer Süper Lig Trabzonspor Sakatlık son dakika
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