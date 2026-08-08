Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Dört Büyükler transfer pazarında gaza bastı. Son şampiyon Galatasaray sessiz geçen dönemi kritik takviyelerle kapatmayı hedeflerken, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş sistemine en uygun isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Mohamed Salah transferiyle dünya çapında ses getiren Trabzonspor ise iddialı hamlelerine devam ediyor.

LUKAKU TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Yeni yönetimi ve teknik ekibiyle sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ise dünyaca ünlü yıldızlar gündemdeki yerini koruyor. Bir süre Beşiktaş'ın da listesinde yer alan ve MLS ekibi Atlanta'ya transfer olacağı konuşulan Romelu Lukaku, menajerler aracılığıyla bir kez daha Fenerbahçe'ye önerildi. Deneyimli Belçikalı santrforun Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM'IN ÇIKIŞI TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı 'santrfor' çıkışının ardından sarı-lacivertli yönetimin transfer temasları ivme kazandı. Son bir haftada Jackson ve Pavlidis gibi isimler için nabız yoklayan sarı-lacivertlilere, menajerler tarafından Martinelli, Nunez ve Lukaku gibi birçok dünyaca ünlü golcü teklif edilmeye devam ediyor.