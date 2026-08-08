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Kavak Yelleri'nin Osman amcası bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

“Kavak Yelleri” dizisinde canlandırdığı Osman Amca karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Erol Aksoy’un son hali ortaya çıktı. İzmir’de bir bakım evinde yaşamını devam ettiren Aksoy’u ziyaret eden fotoğrafçı Murad Salahlı, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kavak Yelleri'nin Osman amcası bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Türk televizyonunun sevilen yapımlarından “Kavak Yelleri” ile adını geniş kitlelere duyuran Erol Aksoy, uzun süre sonra yeniden gündeme geldi.

Fotoğrafçı Murad Salahlı, usta oyuncuyu İzmir’de kaldığı bakım evinde ziyaret ederek son halini paylaştı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım
yapan Murad Salahlı, Erol Aksoy’un hâlâ aynı güler yüzünü ve enerjisini koruduğunu belirtti

Kavak Yelleri nin Osman amcası bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı 1

Aksoy, kariyeri boyunca “Mucize Aşk 2”, “Vezir Parmağı”, “İlk Öpücük”, “Kızkaçıran”, “Bir Sevda İşi” ve “Niyazi Gül Dörtnala” gibi birçok filmde rol aldı.

Kavak Yelleri nin Osman amcası bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı 2

Tecrübeli oyuncunun yer aldığı televizyon projeleri arasında ise “Sırlar Dünyası”, “Yaprak Dökümü”, “Kavak Yelleri” ve “Baba Candır” gibi yapımlar bulunuyor.

Kavak Yelleri nin Osman amcası bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı 3

Usta oyuncu Erol Aksoy’un son haline ise sosyal medyada kısa sürede yorum yağdı.

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kavak yelleri
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