Berkay Açıkhava'yı salladı! Ünlüler akın etti

Berkay, dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen “Turkcell Yıldızlı Geceler” konser serisi kapsamında dün gece müthiş bir konser verdi. Dev bir prodüksiyon ile sahne alan sanatçının ilk sürprizi, özel tasarlanmış sahnesiydi. Turkcell Yıldızlı Geceler sahnesi içine yerleştirilen basamaklar ile orkestrası için özel ışıklandırılmış bir alan yaratan Berkay’a 13 kişilik orkestrası eşlik etti.

Konserine “İnanırım” şarkısıyla başlayan Berkay, eski ve yeni şarkılarını Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi. Konserin ilk bölümüne Dolce Gabbana , ikinci bölümde ise Bagozza imzalı kıyafet ile çıkan Berkay 140 kişilik bir ekibin çalıştığı konserde söylediği şarkılarla bol bol alkış aldı. Berkay’ın muhteşem performansına eşlik eden görsel şovları ise en az şarkıları kadar beğeni topladı.

ÖZEL TASARIM SAHNE…

Berkay'ın farklı tarzlara dokunan müziğini yansıtabilmesi adına sahne çok boyutlu hazırlandı. Görsel show içeriği, yine sahne tasarımını da yapan Selçuk Güçer liderliğindeki çok uluslu bir ekip tarafından oluşturuldu. Bu benzersiz şov için özel olarak hazırlanan görüntüler 3 aya yayılan bir sürede Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'da tasarlandı. Görsellerin hazırlanmasında üç boyutlu illüzyonlar oluşturacak teknikler kullanıldı. Sahnenin bazı şarkılarda gösterinin etkin bir unsuru, bazı şarkılarda da dekor olarak kullanıldığı konser için Türkiye‘de bir ilk olarak "yaşayan" bir sahne tasarlandı.